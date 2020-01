Cuba se alista para eventos internacionales de béisbol

La Habana, Cuba. – La Federación Cubana de Béisbol incluyó a Yordanis Alarcón y a Yhosvany Peñalver entre los posibles miembros del equipo rumbo al torneo preolímpico, el venidero mes de marzo con sede en estados Unidos.

Además de ese cambio, se anunció la lista de los preseleccionados al Campeonato Panamericano Sub-23 años que iniciará el 19 de febrero en Honduras y Nicaragua, clasificatorio al Mundial de la categoría.

Entre los convocados bajo las órdenes de Eriel Sánchez destacan tres miembros del equipo Cuba que asistió al torneo Premier Doce, César Prieto, Yosimar Cousín y Andy Rodríguez.

Destacan también el receptor Lázaro Martín, los jugadores de cuadro Daniel Pérez, Luis Vicente Mateo, Rodolexis Moreno, Denis Peña, los jardineros Félix Rodríguez, Dismani Ortiz, Loidel Chapellí, más los lanzadores Jonathan Carbó, Bryan Chi, Yandi Molina, Alyanser Álvarez, Carlos Font y Yankiel Maury.

