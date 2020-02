Cuba irá por otro récord mundial de dominio del balón

La Habana, Cuba. – El cubano Erick Hernández, recordista mundial de dominio del balón, aspira a rubricar en marzo próximo una nueva cota, en la posición de parado y con 1 kilogramo y medio de peso en cada pie.

El objetivo de Hernández es superar la marca en su poder desde el pasado mes de abril cuando estuvo 4 horas y 48 minutos pegándole al balón de esa forma en el lobby del Hotel Copacabana y bajo esas mismas condiciones espera llegar a las 5 horas.

A juicio del exfutbolista habanero, el año se presta para intentar varios récords, como incentivo para los atletas cubanos que participarán en los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón.

De acuerdo con el Dominador, como le llaman a Hernández, esta temporada buscará también establecer récord desde la posición de sentado dominando con la cabeza, mientras las características de las otras dos cotas las definirá más adelante.

