Cuba gana frente a Australia en el Premier 12

La Habana, Cuba. – El equipo Cuba de béisbol ganó en el Premier 12 frente a Australia y la matemática brinda probabilidades de supervivencia, pero el bajo nivel extendido en la ofensiva antillana permite surgir muy escasa euforia.

En extrainning, en el décimo episodio, los cubanos marcaron la anotación de la victoria 3 por 2 sobre los australianos; la Regla Schiller, más un buen toque de Roel Santos, el elevado de sacrificio de Yurisbel Gracial, y el esprint de Yosvany Alarcón hacia el home, dictaron la sentencia.

Apenas 7 jits batearon los alumnos de Miguel Borroto, sólo 2 en la mitad inicial del juego; 3 llegaron gracias al descompresionado Yordanis Samón, y 2 por el hábil Roel Santos; Despaigne logró su primer aporte, pero todavía no luce.

Menos aún lo han hecho Cepeda, Gracial y Arruebarruena, aunque este último quedó a centímetros de acuñar el éxito en el noveno inning, pero sufrió una gran atrapada contra la cerca del jardinero central australiano.

Huellas desde la lomita; noticias de la Serie Nacional

Liván Moinelo se llevó el crédito en la victoria cubana sobre Australia en el Premier 12; el pinareño se repuso de la mala salida frente a Canadá y ponchó a 3 bateadores en 2 capítulos.

Antes, Bladimir Baños tuvo una mala apertura, Lázaro Blanco lució a pesar de sufrir el empate en el quinto episodio con jonrón incluido, Freddy Asiel Álvarez y Raidel Martínez cumplieron; el juego de sentencia será el viernes a las 05:00 de la mañana, hora de Cuba, contra los favoritos coreanos.

En la Serie Nacional de Béisbol, Santiago de Cuba completó la barrida sobre Las Tunas, al vencerle 10 carreras por 5; Carlos Font se llevó el éxito, Rudens Sánchez bateó 4 jits, incluido un jonrón.

Matanzas se rebeló contra Cienfuegos 12 anotaciones por una, triunfo para Yamichel Pérez; mientras, Industriales le ganó la subserie a Camagüey tras imponerse 7 por 2, victoria para Yaniesky Duardo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.