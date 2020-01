Cuba gana a México en Preolímpico de Voleibol

Cuba concluyó con victoria sobre México de 3 sets a 1, su actuación en el Preolímpico de Voleibol de Norceca, que tuvo lugar en el coliseo Pacífico de Vancouver, Canadá.

El duelo de cubanos y mexicanos terminó con parciales de 26-28, 25-20, 25-20 y 25-21 en casi dos horas de juego, en las que los atacadores Miguel Ángel López (21), Jesús Herrera (17) y Osniel Melgarejo (15) encabezaron la ofensiva de los isleños.

Por México solo acumularon dobles dígitos el opuesto Daniel Vargas (15) y Gonzalo Ruiz (11).

Cuba dominó el ataque 54-48, el bloqueo 9-8 y el servicio 12-4, y cometió más errores no forzados que su rival (29-26)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.