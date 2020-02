Cuba anuncia nómina a premundial de béisbol sub-23 años

L a Dirección Nacional de Béisbol anunció este domingo el equipo que representará a Cuba en el Panamericano de ese deporte entre menores de 23 años, que brinda cuatro plazas al certamen mundial.

Destacan en la nómina dirigida por Eriel Sánchez tres miembros de la selección élite, los lanzadores Yosimar Cousín y Andy Rodríguez, junto al versátil jugador de cuadro César Prieto, quien participa en el tope de Matanzas ante elencos de Nicaragua.

También resaltan los pitchers Bryan Chi, Pablo Guillén, Jonathan Carbó, Yankiel Mauri y Alyanser Álvarez, más los bateadores Daniel Pérez y Rodoleisy Moreno, junto a los dos que disputaron el premio a novato de la última Serie Nacional: Loidel Chapellí y Luis Enrique González.

Cuba jugará la primera fase del Panamericano sub-23 en Honduras desde el próximo 19 de febrero, y debe discutir medalla la semana siguiente en Nicaragua.

