Comité Olímpico Cubano labora en época de pandemia

La Habana, Cuba. Este sábado el Comité Olímpico Cubano repasó el quehacer en los últimos cinco meses, y la labor inherente al deporte cubano en la lucha contra la pandemia.

Según refleja la prensa del INDER, en el encuentro se valoró positivamente los pasos concretados sobre las variantes a aplicar para el regreso deportivo, que depende de la normalidad sanitaria del país y a nivel internacional.

En la cita el presidente del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richards, reconoció el impacto en la labor del gobierno nacional y la profesionalidad del sistema de salud para obtener excelentes resultados en el enfrentamiento al nuevo coronavirus.

Richards añadió que en ese sentido corresponde significar el trabajo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, al que acompañan en el propósito de mantener contacto con atletas y entrenadores.

