Campeones olímpicos y mundiales en torneo Playa Girón

Camagüey, Cuba. – La presencia hoy de Julio César La Cruz y Yosvani Veitía, campeones olímpico y mundial, respectivamente, animarán el cartel de la edición 58 del torneo de boxeo Playa Girón.

Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de Boxeo, explicó que para los mejores pugilistas de la mayor de las Antillas resulta crucial mostrar su potencial en busca de una plaza en la escuadra que participará en el mes de marzo en el pre-olímpico de Buenos Aires, Argentina.

Precisamente uno de los aspirantes a la cita de Tokio 2020, Arlen López, debutó este domingo en una nueva división, 81 kilogramos, en la cual debe esforzarse para adaptarse al peso.

La Sala Polivalente Rafael Fortún, ubicada en Camagüey, acoge los carteles que se extenderán hasta el próximo miércoles, de uno de los torneos de más nivel a escala regional.

