Breves pasos cubanos en inicio de Grand Slam de Judo en Alemania

Alemania. – Este viernes comenzó el Grand Slam de Judo en Dusseldorf, Alemania, jornada donde se presentaron tres cubanos, todos con sólo una victoria.

Los resultados fueron los esperados, no hubo sorpresas; en los 66 kilogramos Orlando Polanco dominó a un representante de Costa Rica y se despidió frente a un bielorruso, que no le llevó hasta el repechaje.

Similar jornada vivieron Nahomys Acosta y Arnaes Odelín en los 57 kilos, debutaron con éxito ante una serbia y una jordana, pero cayeron frente a representantes de Canadá y Rusia.

Mañana sábado combatirán figuras que no han iniciado bien la temporada, Maylín del Toro y Magdiel Estrada; para el domigo estarán las mejores opciones con Idalys Ortiz, Kaliema Antomarchi, Iván Silva y Andy Granda; además actuarán Heriberto Rivero y Dayle Ojeda.

