Béisbol cubano, reinserción a la vista

La Habana, Cuba. Uno de los temas que se analizan en la estrategia de desarrollo del béisbol cubano es el regreso de peloteros emigrados a la selección nacional, sin incluirse en la Serie Nacional, y el paso inicial parece estar muy cerca.

Fuentes dentro y fuera del país afirman haber visto una lista de la Dirección Nacional de Béisbol con más de 30 nombres para iniciar ese complejo proceso que requiere el visto bueno a niveles superiores.

Pudieran reinsertarse hombres como Alexander Guerrero, Leonis Martín y Dayán Viviendo, contratados en Japón, José Miguel Fernández, que juega en Corea del Sur, y otros como Henry Urrutia, Dariel Álvarez y Yunesky Maya, todos han expresado su deseo de jugar por Cuba.

Este proceso necesita convenios particulares para cada caso, y requiere no tener vínculos con las Grandes Ligas de Estados Unidos, ni haber abandonado algún equipo en eventos internacionales.

