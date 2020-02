Arichel mejor futbolista cubano del 2019

Cuba. – La gala de premiaciones de los atletas y árbitros más destacados del fútbol cubano del año anterior fue celebrada este miércoles en La Habana, donde el volante creativo villaclareño Arichel Hernández fue reconocido como el mejor jugador masculino en la categoría de mayores.

Creo que hice un buen trabajo para el equipo nacional, tanto en el primer nivel de la Liga de Naciones de Concacaf, como en la Copa de Oro, en Estados Unidos; pero duele saber que fuimos eliminados, explicó Arichel.

A pesar del desacierto, la experiencia fue muy buena y el atleta expresó que siempre hay errores que se pueden corregir a lo largo de la carrera deportiva.

Su buen tino con el balón y la posibilidad brindada por la Asociación de Fútbol de Cuba a sus jugadores para ser contratados en ligas foráneas, le permitió a Arichel Hernández insertarse en el club Universidad O y M, de República Dominicana.

