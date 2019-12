Andy Cruz y Laina Pérez, lo mejor del deporte en Matanzas

Matanzas, Cuba. – El boxeador Andy Cruz Gómez, campeón mundial en Rusia y la tiradora Laina Pérez Fagundo, campeona en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, fueron designados deportistas del año en la provincia de Matanzas.

Cruz Gómez, integrante de la franquicia Domadores de Cuba, ganó el título en la cita continental peruana y el campeonato nacional Playa Girón; mientras Pérez Fagundo alcanzó 4 oros, 1 plata y 3 bronces en torneos de Grand Prix.

Como mejor deporte del año destacó el canotaje; el balonmano fue el mejor deporte colectivo; en tanto Yordanis Fernández de judo y Yenisgladys Suárez de tiro deportivo se erigieron como mejores atletas en uno y otro sexo.

Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, en Matanzas, explicaron que en la votación de los mejores deportistas del año participaron especialistas del máximo órgano rector de todos los municipios de la provincia.

