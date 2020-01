Alistan calendario de Preolímpico de las Américas

La Habana, Cuba. – La selección cubana de béisbol debutará en el Preolímpico de las Américas frente a Venezuela, el 22 de marzo a la 01:00 de la tarde, horario de la sede, que es el estado norteamericano de Arizona.

El segundo choque de Cuba será ante Canadá el 23 de marzo a las 07:00 de la noche, hora de la sede; y al día siguiente repetirá la nocturnidad frente a Colombia.

La Confederación Mundial anunció los últimos detalles de la lid este jueves; el torneo de 8 equipos se jugará en las localidades de Surprise y Tempe, con fase de grupos del 22 al 24 de marzo.

La Súper Ronda implicará a los 2 líderes de cada apartado hasta el 26 de marzo; no habrá duelo final; el ganador avanzará a los Juegos Olímpicos, mientras que el segundo y tercer lugar jugarán en el clasificatorio olímpico final en Taiwán.

