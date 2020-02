Acoge Cienfuegos actividades centrales por aniversario 59 del INDER

Cienfuegos, Cuba. – Las celebraciones nacionales por el aniversario 59 de la creación del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, se desarrollan este sábado en Cienfuegos.

El centro recreativo Tropisur, acogerá en la noche el acto central donde entregarán diplomas de reconocimiento a las provincias ganadoras y estímulos por los resultados del año anterior, ante la presencia de colectivos, homenajeados y dirigentes.

Con un Festival Recreativo Gigante a lo largo del Paseo del Prado, el malecón y la Plaza de Actos, iniciará el domingo en Cienfuegos la Copa Máster Acuática con la presencia de las provincias de La Habana y Matanzas en natación, nado sincronizado y polo acuático.

La provincia obtuvo la sede del acto nacional por la evaluación integral del sistema de alto rendimiento, la retención y promoción de los atletas a los centros nacionales.

