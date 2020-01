Universo musical de Juan Formell, arropado por el Jazz.

La Habana, Cuba.- El Festival Internacional JAZZ PLAZA inicia hoy su recorrido en La Habana y Santiago de Cuba, y la sala Covarrubias del Teatro Nacional abrirá su programación a las 6 de la tarde con un tributo al maestro Juan Formell.

Este concierto dirigido por el pianista y compositor Dayramir González, aglutinará a músicos e intérpretes de diversas generaciones en un homenaje a la obra trascendente del fundador de la orquesta Van Van hace 50 años, con la que revolucionó la música popular cubana.

El elenco contará entre otros con Samuel Formell y cantantes de la legendaria agrupación, la Camerata Romeu, Yoruba Andabo, Alain Pérez, Alexander Abreu, Haila, Telmary, David Blanco, Luna Manzanares y Brenda Navarrete.

En el concierto los artistas revisitarán temas antológicos de Juan Formell como Tal vez; Marilú; Este amor que se muere; Eh, felicítame y El baile del buey cansao.

