Semana de la Cultura de Holguín en su tricentenario

Holguín, Cuba. – Los intelectuales holguineros José Novoa Betancourt, Gastón Howard Allen Binhan y José Ramón Artigas Vázquez reciben homenajes de sus coterráneos, en ocasión de la Semana de la Cultura que inicia hoy.

La Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García acoge la constitución del Jurado del Premio de la Ciudad, cuyo fallo será público el domingo, con la entrega de las estatuillas del cemí Baibrama en una decena de manifestaciones.

Desde la Casa del Teniente Gobernador, la construcción más antigua del nororiente cubano, tendrá su salida en la tarde el desfile inaugural de la cita, hasta el parque Calixto García, con participación de anfitriones e invitados a la celebración.

La Semana de la Cultura de Holguín evoca el otorgamiento del título de ciudad y tenencia de gobierno a esa capital provincial, que arribará en abril a su tricentenario de fundación como pueblo.

