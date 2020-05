Revista turística inicia serie sobre lugares de Cuba

La Habana, Cuba. La revista especializada Buen Viaje a Cuba -que promueve este destino turístico- acaba de estrenar en su sitio web una serie titulada Redescubriendo Cuba, con publicaciones cada viernes.

De acuerdo con su editora, Mara Roque, la intención de esos contenidos digitales, es divulgar temas de interés para todo tipo de turistas, a fin de motivar la inclusión de nuestro país en próximos viajes, una vez superada la situación provocada en el mundo por la COVID-19.

Bajo la premisa de: Mañana viajaremos…hoy hacemos planes, la revista Buen Viaje a Cuba inició su nueva serie con reseñas de diez museos, como el de Historia Natural de Pinar del Río; el Farmacéutico de Matanzas y el del Ron en La Habana.

También invita a conocer -entre otros- el Museo Memorial del Che Guevara en Santa Clara; el Museo Emilio Bacardí de Santiago de Cuba y el Museo Romántico de Trinidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.