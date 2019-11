Reconocen labor de locutores cubanos

La Habana, Cuba. – Profesionales de los medios de comunicación fueron agasajados hoy en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, en el acto central por el Día del Locutor.

De manos de Alfonso Noya Martínez, presidente del ICRT, recibieron el reconocimiento Voz y Sueños, locutores con más de 50 años de trayectoria laboral destacada, entre ellos Luis Alarcón Santana y Obelia Blanco.

Este significativo lauro fue otorgado también a las locutoras Argelia Pera Trapero y Teresita Segarra Padrón, quienes además recibieron la condecoración Pequeña Pantalla, conferida por la Televisión Cubana.

Por otra parte, Onelio Castillo, director general de la Radio Cubana, entregó el Sello Aniversario 95 de la Radio Cubana a nueve reconocidos profesionales con más de 20 años de trabajo y resultados satisfactorios, como Marlon Alarcón Carbonell y Leonor Bravo Vega.

