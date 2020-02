Realizan en Holguín Festival de Humor para Jóvenes Satiricón 2020

Holguín, Cuba. – El Festival de Humor para Jóvenes Satiricón se realizará en Holguín entre el 23 de febrero y el primero de marzo, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

La edición está dedicada al aniversario 15 de ese colectivo, a los 25 del dúo Caricare y al desempeño femenino en el humor, precisó Eider Luis Pérez, presidente del Comité Organizador del evento.

El Teatro Eddy Suñol acogerá la gala inaugural con el espectáculo Dímelo cantando, con la presencia de los humoristas Kike Quiñones, Carlos Gonzalvo (Mentepollo), la holguinera Venecia Feria, así como los grupos Pagola la Paga y Etcétera.

Eider Luis Pérez explicó que el público podrá disfrutar del buen quehacer humorístico, con actores de la talla de Rigoberto Ferrera y grupos como La leña del humor y la puesta Hay que ser pacientes.

