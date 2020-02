Realizan en Cienfuegos encuentro de guitarras

Cienfuegos, Cuba. – Con la presencia del destacado compositor, guitarrista y director de orquesta, Leo Brower, hasta el miércoles se desarrolla en la ciudad de Cienfuegos, el V Encuentro de Guitarras Identidades.

La especialista en promoción, Niubis Roque González, señaló que el evento cultural tendrá como sede la Sala Teatro A Cuestas, los Palacios de Artesanía y el Leblanc de Cienfuegos, y añadió que será la primera vez que el Encuentro se extenderá a La Habana y Santiago de Cuba.

Añadió que el maestro Brower, a quien honrará el encuentro, sostendrá un intercambio con estudiantes de la escuela provincial de artes Benny Moré, en la sede de la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

El programa contará con instrumentistas cubanos, entre ellos Ariadna Cuéllar y el Dúo Concuerda, así como con músicos invitados de Colombia, Estados Unidos, México y Costa Rica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.