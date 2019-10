Radio Guamá, medio siglo en el aire

Pinar del Río, Cuba. – El aniversario 50 de la emisora Radio Guamá, la señal sonora de la familia pinareña se celebró este 22 de octubre en el museo de historia de la capital vueltabajera, a donde acudieron dirigentes del Partido y el movimiento obrero.

Un sello alusivo a la fecha fue conferido a una numerosa representación de los trabajadores de esa planta radial, entre los que sobresalen directores de programas, periodistas y técnicos junto a los Premios Nacionales Elina Pelegrí y Jesús Benitez.

A propósito del cumpleaños 50 de Radio Guamá, el sindicato de la Cultura en Pinar del Río otorgó la distinción Raúl Gómez Garcia a Nevia Sarmiento, Hilda Huete y Ricardo Rodríguez González, en reconocimiento al desempeño laboral.

De igual modo, el actor Humberto Arencia Ruiz fue merecedor del diploma que lo identifica como Maestro Radialista, el cual agradeció en nombre de su colectivo.

