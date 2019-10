Presentan en Holguín nuevo disco de Mentes Callejeras

Holguín, Cuba. – La popular agrupación musical holguinera, Mentes Callejeras, anunció su más reciente disco, Lista Negra, producido por el sello Bis Music, que tendrá su presentación el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana.

El centro cultural Beny Moré de la sucursal Artex, en Holguín, acogerá a la banda surgida en el poblado de Santa Lucía del municipio Rafael Freyre, para presentar su producción discográfica nominada a los Premios Cubadisco de este año.

Junto a sonoridades del complejo del Son como la salsa, la placa incluye otros ritmos del merengue a la cumbia, hasta completar una decena de títulos, con Pedrito Calvo, Juan Guillermo Almeida y la coterránea Alerta Roja, en calidad de invitados.

Marcelo de los Ángeles Santos, director de Mentes Callejeras, expresó el deseo de que su nuevo disco Lista Negra, con Bis Music, sea disfrutado en Holguín y toda la Isla.

