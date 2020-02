Presentan compendio de discursos de Fidel Castro

La Habana, Cuba. – La Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, presentó en la Feria Internacional del Libro de La Habana, un compendio de discursos del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Bajo el título de Un solo camino, una sola línea revolucionaria, el volumen agrupa 10 discursos de Fidel, y un análisis histórico de la Revolución cubana desde 1968 hasta 1975.

Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba, destacó en la presentación que cada material se articula de manera coherente en busca de mostrar la organicidad del pensamiento fidelista, desde los más reposados enfoques en veladas y conmemoraciones.

Los discursos recogidos en el libro Un solo camino, una sola línea revolucionaria, ponen de manifiesto no solo la erudición de Fidel Castro sino su conocimiento de las esencias del mundo que le tocó vivir.

