Premios a lo mejor de la escena cubana

La Habana, Cuba. – En ocasión de celebrarse hoy el Día del Teatro Cubano, a las 05:00 de la tarde en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) su sección de Crítica, Investigación y Teatrología entregará los premios Villanueva.

Con ellos se reconocen los mejores espectáculos vistos durante 2019 en Cuba, entre ellos Todo está cantando en la vida, de Rubén Darío Salazar por Teatro de las Estaciones; Infinito, coreografía de Susana Pous para Mi Compañía y la ópera La clemencia de Tito, de Mozart, con puesta en escena de Carlos Díaz.

Oficio de la Isla, con dirección de Osvaldo Doimeadiós y Ocurre en domingo, de Raúl Martín para Teatro de La Luna fueron también acreedoras de premios Villanueva.

El grupo Argos Teatro se alzó con dos de esos lauros por las puestas en escena de Hierro, de Carlos Celdrán, y El principio de Arquímides, de Abel González Melo.

