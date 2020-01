Premio Casa, otra victoria de Cuba y Latinoamérica

La Habana, Cuba. – La preparación del Premio Literario Casa de las Américas 2020 se hizo en condiciones de extrema tensión, por el reforzamiento del bloqueo y la agresividad hasta límites inconcebibles de la administración Trump, aseguró el presidente de la institución, Abel Prieto.

Lo que nunca estuvo en duda es que lo llevaríamos adelante y sería una nueva victoria de la cultura cubana, latinoamericana y caribeña, subrayó al inaugurar las jornadas del certamen.

En el acto al que asistió Alpidio Alonso, ministro de Cultura, Abel Prieto se refirió a la dolorosa ausencia de su predecesor Roberto Fernández Retamar, y evocó la hondura de sus reflexiones y de su poesía, así como su lucidez para desmontar la mirada colonizadora de Occidente.

Insistió en que el Premio Casa es otra apuesta de Cuba por la cultura, la vida, el pensamiento, la poesía, ante el discurso del odio, la mentira y la manipulación.

