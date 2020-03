Nuevo fonograma en Cuba invita a escuchar música electrónica

La Habana, Cuba. – El fonograma del proyecto cubano Reitt y Shanara, Deja la bobería, deviene una invitación a escuchar música electrónica, a propósito del Festival Internacional Primavera en La Habana que celebra su penúltima jornada en la capital cubana.

El disco del joven dueto se presentará en el centro cultural Bertolt Brecht a las 11 de la noche y, de acuerdo con los autores, éste constituye una ofrenda a la canción electrónica cubana y cumplido a compositores e intérpretes de la nación.

Reitt comentó que idearon un álbum que pudiera conceptualmente defender esa estética y lograra acercarse a nuevos públicos, incluso aquellos que no consumen ese género.

Shanara explicó que las composiciones abarcan desde el changüí, la rumba hasta el son y los boleros, precisamente, porque tienen la intención de reconocer a los ritmos identificativos de la paleta musical de la Isla.

