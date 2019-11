Músicos europeos y de Cuba, juntos en La Habana

La Habana, Cuba. – Un grupo de 35 músicos de 16 países -integrantes de la Orquesta Juvenil de la Unión Europea- están ya en Cuba para ofrecer un concierto único el viernes a las 08:00 de la noche en la Catedral de La Habana junto a la Sinfónica del ISA.

La velada celebrará los 500 años de La Habana y subrayará la importancia de los intercambios culturales entre los pueblos en tiempos tan convulsos, como expresó Marshall Marcus, secretario general de la formación musical europea, que por primera vez actuará en la isla.

Todo un acontecimiento será la fusión de más de 70 jóvenes músicos europeos y cubanos, con la dirección compartida entre la británica Emily Davis -también violinista solista- y José Antonio Méndez.

El repertorio incluirá composiciones de Ralph Vaugahan Williams, Erwin Shulhoff; Beethoven y Moisés Simons, para culminar con la Conga de la Suite Cubana de Jenny Peña.

