Música de Mozart hará reverencia a La Habana

La Habana, Cuba. – Músicos de Cuba, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Holanda e Irlanda participarán en el V Festival Mozart-Habana, que celebrará los 500 años de esta urbe y hará un tributo agradecido al historiador de la ciudad, Eusebio Leal, anunció su director general, el pianista Ulises Hernández.

Informó que la inauguración será en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso con una novedosa versión cubana de la ópera de Mozart: La clemencia de Tito, con dirección musical de José Antonio Méndez y artística de Carlos Díaz.

La programación del Festival Mozart-Habana tendrá este año mayor presencia de obras de compositores cubanos, y se extenderá a la ciudad de Matanzas.

La Catedral de La Habana acogerá el concierto final el 2 de noviembre, con las obras Nocturno de enero de Carlos Fariñas; la Misa de coronación de Mozart y la Sinfonía Primavera de Robert Schumann.

