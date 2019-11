Ministro cubano de Cultura rinde tributo a Carlos Marx

Londres, Gran Bretaña. – El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, rindió homenaje, este domingo, al filósofo alemán Carlos Marx, ante la tumba donde reposan sus restos en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres.

Alonso depositó un ramo de flores a los pies del pedestal de dos metros de altura, coronado por un busto del padre de la teoría del marxismo, el socialismo científico y el comunismo, quien está considerado además como uno de los más grandes pensadores de la historia.

En el monolito de mármol destaca también en letras doradas la célebre frase que cierra el Manifiesto Comunista redactado a cuatro manos junto con su amigo y compañero de lucha Federico Engels: “Proletarios de todos los países, ¡uníos!”.

Luego de la sencilla ceremonia, el titular cubano de Cultura aseguró a Prensa Latina que Marx continúa siendo un referente imprescindible dentro del pensamiento revolucionario.

