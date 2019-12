La vida de artistas latinos en serie de dibujos animados

La Habana, Cuba. – El próximo sábado a las 02:00 de la tarde en el cine Chaplin, en La Habana, será la Premier mundial de la serie de dibujos animados Tito reacciona, que pretende el acercamiento de la niñez a la vida de figuras latinas prominentes en el arte, anunció su productor general David Martín Subiaut.

El también presidente del Instituto Latino de la Música informó que están listos los primeros nueve capítulos de unos 05:00 minutos cada uno, y la exhibición comenzará con el dedicado a Benny More, razón por la cual su hija recibirá el Premio Estrella del Siglo conferido a él.

Frank Fernández y Edesio Alejandro, incluidos en la serie, valoraron la experiencia de muy positiva, al despertar en los niños el interés en expresiones culturales auténticas.

Tito reacciona llegará pronto a salas de cine y a espacios de la Televisión Cubana, y habrá versiones para radio y teatro dirigidas por el dramaturgo Maykel Chávez.

