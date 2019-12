Julio Bocca aporta su maestría a bailarines de Cuba

La Habana, Cuba. – Estoy seguro de que el Ballet Nacional de Cuba va a seguir creciendo; me maravilla la cantidad de jóvenes talentosos y el apoyo que reciben, afirmó Julio Bocca, uno de los hitos de la danza mundial.

El ex-bailarín -inolvidable por su virtuosismo técnico y grandeza interpretativa- está de regreso en Cuba, por primera vez como maestro, en los ensayos del ballet Cascanueces para una temporada de 14 funciones hasta enero en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Recordó con emoción a la legendaria artista y elogió la responsabilidad con que Viengsay Valdés ha asumido la dirección artìstica de la compañía, consciente de que los cambios son necesarios, sin perder la historia.

La primera bailarina agradeció la posibilidad de que jóvenes bailarines se nutran de las enseñanzas de Julio Bocca, quien dijo sentirse muy a gusto en esta etapa en su vida.

