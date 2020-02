Jazz Namá, un festival para los jóvenes creadores

Santiago de Cuba. – Con un amplio programa de actividades llegará el festival Jazz Namá, entre los días 21 y 24 de febrero, cita que auspicia la filial santiaguera de la Asociación Hermanos Saíz, AHS.

Enis García, comunicadora de la institución, precisó que se abordará los 60 años del conservatorio Esteban Salas como baluarte de la enseñanza artística en el territorio, institución a la que se dedica el festival de conjunto con los 505 años de la ciudad y el Magic Sax Quartet.

Comentó que Jazz Namá reúne a los jóvenes jazzistas de todo el país, estudiantes o egresados de la enseñanza artística, para la visualización e integración de proyectos en torno a ese género musical.

La sede de la AHS, el Iris Jazz Club, el conservatorio Esteban Salas, el patio de la UNEAC y la Sala de Conciertos Dolores serán los escenarios principales para conciertos y descargas de jazz.

