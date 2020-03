Incursiona Sampling en la música de concierto

La Habana, Cuba. – A tres décadas de su fundación, el Grupo Vocal Sampling incursiona por primera vez y de forma exitosa en la música de concierto.

La agrupación se hizo acompañar de la Schola Cantorum Coralina, dirigida por la maestra Alina Orraca, y la orquesta Sinfónica del Lyceum de La Habana, bajo la batuta del maestro José Antonio Méndez.

La presentación especial, organizada por Producciones Colibrí y el Instituto Cubano de la Música, se realizó en la sala Tito Junco del complejo cultural Bertolt Brecht, en la Habana, y tuvo una magnífica acogida, tanto por el numeroso público, que coreó y aplaudió las ejecuciones.

Surgida hace 30 años en el Instituto Superior de Arte, Sampling es un grupo musical masculino a cappella, que sólo utilizan sus voces como instrumentos, y destacan por su repertorio de la música tradicional cubana, el son, la rumba y sus propias creaciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.