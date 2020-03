Homenaje para Alicia Alonso en el Festival Cuba-Flamenco

La Habana, Cuba. – A la legendaria Alicia Alonso, en el centenario de su natalicio, se dedicará el II Festival Internacional de Danza Española y Flamenco, que tendrá lugar en el Gran Teatro de La Habana y el Teatro Nacional del 13 al 15de marzo.

Junto al anfitrión: Ballet Español de Cuba, dirigido por Eduardo Veitía, se presentarán el Conjunto Folclórico Nacional, Danza Contemporánea de Cuba, Acosta Danza, Ivette Cepeda, Maria Eugenia Barrios, el pianista Nelson Camacho, el guitarrista Luis Manuel Molina y el grupo Entre Dos Aguas.

El festival también contará con una representación del Centro ProArt de Querétaro, México; y de España llegarán Francis Núñez, Pablo Egea, Ana Ruiz y Beatriz Cano, altos exponentes del flamenco.

Del 10 al 12 se impartirán clases magistrales por artistas invitados y del Ballet Español de Cuba, fundado por Alicia Alonso hace 33 años.

