Galiano sigue de fiesta

La Habana, Cuba. – Cientos de personas disfrutaron del primer día de Avenida Italia, una gran fiesta en la populosa calle Galiano para celebrar la amistad italo-cubana y los 500 años de La Habana.

Es un encuentro para compartir cultura, sabores, música y deporte, que comenzó con la actuación de la soprano Ombretta Machhi y el pianista Denis Biancucci, junto al ensemble Vocal Luna, el grupo Habana Clásicos y jóvenes músicos del Conservatorio Amadeo Roldán.

Esta noche en el teatro América la cantautora Carmen Consioli -una de las voces más reconocidas de Italia, que inicia en Cuba su gira por América- ofrecerá un concierto que contará con la Camerata Romeu.

En un escenario al aire libre habrá desde las 9 de la noche música y bailes tradicionales italianos como la taranta, en un festival que culminará mañana, en un disfrute también de platos típicos y hasta con un torneo infantil de fútbol.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.