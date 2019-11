Exitoso evento de Radio y Televisión en Caibarién

Por: Lázaro Silva

Villa Clara, Cuba. – La trigésima sexta edición del Festival de Radio y Televisión Santa Mareare, en Caibarién, Villa Clara, unió a realizadores del país y sus programas en un evento catalogado de muy exitoso.

Mayabeque alcanzó el Premio de Dirección en programas infanto-juveniles con Estereociencia, dedicado al ciberacoso, producción del joven Yunier Rodríguez Chávez, de la emisora Radio Jaruco, muy reconocida por el jurado.

Por primera vez en el Festival de Radio y Televisión Santa Mareare, en Caibarién, se otorgó El Cucumí, premio en honor a Norberto Domínguez, de San José de las Lajas, escritor de todos los capítulos de la serie El Cucumí se despierta los domingos.

El lauro de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Mayabeque a programas infantiles de excelente factura, recayó en Manuel Ramírez Heras, de Radio Metropolitana.

