Este lunes tuitazo de la Radio Cubana por aniversario de la Revolución

La creatividad de la Radio Cubana y sus trabajadores para acompañar al pueblo en la búsqueda de soluciones, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, será el objetivo de un tuitazo este lunes, para celebrar el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

La acción la realizarán las emisoras del país desde las 09.00 hasta las 16:00 (hora local), con el fin de significar la obra revolucionaria, en contraposición con el pasado capitalista al que no retornaremos jamás, señala una nota de prensa de la Radio Cubana.

Los contenidos que se inserten desde los perfiles institucionales y personales en las redes, llevarán las etiquetas oficiales de la Jornada por el Aniversario 61 del Triunfo de la Revolución: #61AñosDeVictorias #SomosCuba, #TenemosMemoria y #Cuba. Además se sugiere utilizar: #RadioEnRevolucion

En el tuitazo de este lunes se resaltarán los sentimientos de patriotismo, y se promocionarán las actividades conmemorativas en cada territorio.

