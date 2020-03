Editora Loynaz con fructífera presencia en la Feria

Pinar del Río, Cuba. – Entre las novedades que pondrá a disposición de los lectores la Feria del Libro en Pinar del Río, medio centenar de títulos pertenecen al sello Loynaz, como resultado del fructífero quehacer del sistema de editoras territoriales.

Madelyn Díaz Monterrey, especialista en promoción de esa casa, dijo que la fiesta literaria en la provincia está dedicada al escritor y narrador Eduardo Galeano y al municipio de La Palma, de donde provienen los textos Rubias a la Carta y El otro Juan.

Aseveró que ambos títulos pertenecen a la firma de Juan Arsenio Sánchez y Segundo Abreu, los que se suman a las ofertas que a partir de este miércoles y hasta el domingo facilitará la Feria del Libro en Pinar del Río.

Díaz Monterrey detalló que el evento se enriquecerá cada jornada, mediante una cartelera artístico-literaria destinada a contribuir con el sano esparcimiento del público asistente.

