Defender a Cuba desde el audiovisual

La Habana, Cuba. – El tema musical Suelta, del cantautor cubano Adrián Berazaín, remite a la sonoridad de una Cuba que reverencia a sus héroes desde los nuevos códigos del audiovisual.

El videoclip, a cargo del joven realizador Alain Duany, tuvo su estreno mundial durante el encuentro cultural Punto E, celebrado en la sede de la agencia informativa Prensa Latina, que conmemoró el natalicio del Apóstol cubano.

La canción integra la banda sonora de la popular telenovela Entrega, que defiende la enseñanza de la Historia de Cuba en la pequeña pantalla de la isla caribeña, con amplio favor de la audiencia nacional.

La propuesta, que vio la luz bajo el sello discográfico Bis Music, tendrá su presentación oficial en el proyecto audiovisual Lucas 2020, que reúne a directores consagrados junto a noveles realizadores y, anualmente, premia las mejores producciones audiovisuales.

