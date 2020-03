Dedicarán a Vietnam Festival cubano de Documentales

Santiago de Cuba. – El Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memorian del año 2021, será dedicado a la República de Vietnam, según trascendió en el evento que por estos días se desarrolla en Santiago de Cuba.

En un encuentro con integrantes de la Federación de Cine Club de Cuba y delegados e invitados al Festival de Documentales, se conoció que la Edición 19 del evento, se consagrará a la cinematografía de la nación del sudeste asiático.

El Festival Santiago Álvarez, que se celebra en centros culturales y salas de cines de Santiago de Cuba, contó en esta ocasión con la cineasta cubana Belkis Vega, quien impartió la conferencia titulada: Hacer documentales, una forma de entender y compartir el mundo.

Para mañana 12 de marzo, están señaladas las actividades de entrega de los premios colaterales y en la noche la premiación oficial del Festival.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.