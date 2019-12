De cumpleaños los Tambores de Bejucal

Por: Lázaro Silva

Mayabeque, Cuba. – De fiesta están los integrantes del emblemático grupo musical folclórico Tambores de Bejucal de Mayabeque, que llegó este diciembre a los 57 años de fundado.

Su primera presentación fue el 6 de diciembre de 1962 en Pinar del Río y su director Alexis Hernández Pérez, señaló que el grupo se creó el 25 de diciembre del año siguiente por su hermano Robelio Pérez López, el popular Yeyo.

En esa ocasión se unieron por vez primera en Bejucal, municipio de la actual nueva provincia de Mayabeque, músicos de las congas de los Bandos Azul Ceiba de Plata y el Rojo La Espina de Oro, de las Charangas de Bejucal.

Reconocida dentro y fuera del territorio, los Tambores de Bejucal tienen un amplio repertorio donde sobresale el Mozambique y la conga bejucaleña, llamada así por su ritmo único mediante las rejas y la campana.

