Confieren Premio Nacional de Música

La Habana, Cuba. – El Premio Nacional de Música 2019 tiene dos ganadores: el guitarrista, concertista, profesor y compositor, Ildefonso Acosta Escobar, y el polifacético Joaquín Betancourt, violinista, orquestador, compositor y productor musical.

Un jurado presidido por la directora del Coro Nacional de Cuba, Digna Guerra, tuvo a cargo de la selección entre 5 candidatos igual de prolíficos, pero la labor de los seleccionados mereció el reconocimiento oportuno.

Tanto Acosta Escobar, como Betancourt, figuras prominentes de muchos años en el panorama musical cubano, han logrado impactar en el acontecer cultural y trascender por su labor polifacética.

El jurado, compuesto además por Adalberto Álvarez, Guido López Gavilán, Pancho Amat y Beatriz Márquez, anunció su resolución confiado de que con esta elección saldan una parte de la deuda que tiene Cuba con la inmensa obra de estos artistas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.