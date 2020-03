Matanzas, Cuba. – El capítulo matancero de la Feria Internacional del Libro llega este domingo a su sesión final con un amplio programa dedicado a Vietnam como país invitado de honor y al aniversario 35 de la Editorial Vigía.

La jornada de cierre de la fiesta literaria coincide con el Día Internacional de la Mujer, ocasión para evocar la impronta de las yumurinas en la literatura y honrar la memoria de la poetisa Carilda Oliver Labra.

En la Feria Internacional del Libro, en Matanzas, se presentaron más de mil títulos, 23 novedades del sello local, un coloquio por las tres décadas y media de la Editorial Vigía y dos muestras sobre esas producciones manufacturadas.

Las instituciones culturales de la ciudad yumurina organizan diversas actividades que incluyen recitales, presentaciones de teatro, espacios especializados y muestras de artistas en el Paseo de Narváez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.