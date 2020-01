Celebrarán en Cuba ceremonia internacional de Premios Batuta

La Habana, Cuba. – El presidente del Instituto Latino de la Música, Daniel Martín, anunció que planea realizar una edición de los Premios Batuta en noviembre de este año en La Habana; con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.

En la primera edición de los Premios Batuta, homólogos al Grammy pero concedidos en reconocimiento a personalidades mundiales de la música clásica y de concierto, resultaron galardonados iconos como Plácido Domingo y Leo Brouwer.

Daniel Martín pretende reunir en La Habana a artistas de Norteamérica, Europa, América Latina y el Caribe, entre otros, y de la lista de laureados adelantó a los maestros cubanos Guido López Gavilán y Enrique Pérez Mesa.

Con la entrega los Premios Batuta se busca hacer justicia en vida a muchos grandes del pentagrama, por ello el lauro podría tener varias ediciones itinerantes en un mismo año, al menos en su primer quinquenio.

