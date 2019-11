Celebraciones en La Habana por sus 500 años

La Habana, Cuba. – Bajo la dirección general del Ministerio de Cultura de Cuba, llegará a los diversos rincones de La Habana un amplio programa de actividades que crearán el ambiente propicio para celebrar el medio milenio de la urbe.

Para el cierre hoy del Festival Internacional de la Música Habana Más subirán a la tarima de la Piragua, Telmary y Habana Sana junto a la emblemática orquesta de Formell y Los Van Van.

Otro evento musical para este noviembre será el concierto en vísperas del aniversario de la capital cubana, en la explanada del Castillo de San Salvador de La Punta, con la participación de artistas como Liuba María Hevia y José María Vitier, entre otros.

Asimismo, en saludo de la esperada fecha, concluye hoy la Semana de Cine peruano, iniciativa retomada por la representación diplomática de esa nación y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, luego de una década sin realizarse.

