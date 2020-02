Castillo de Atarés, una cita con la historia

La Habana, Cuba. – Una exposición itinerante sobre el Plan de Defensa de La Habana durante la colonia, organizada por la Asociación Amigos del Castillo de Montjuíc de España se encuentra hasta abril en el capitalino Castillo de Atarés

En la inauguración de la muestra su curador, el arquitecto Óscar Mansergas, destacó que la exposición cuenta a través de paneles ese plan, diseñado por Silvestre Abarca, para proteger La Habana, el cual sirvió de prototipo a lo que sería la estrategia a seguir en toda América.

La presidenta de la Asociación española, Carmen Fusté, reconoció la labor del Historiador de La Habana, Eusebio Leal, en la recuperación de la red de fortalezas de la ciudad y otorgó una placa conmemorativa por su trabajo en la conservación del patrimonio.

La exposicion estará abierta al público de martes a sábado desde las 09:30 de la mañana hasta las 04:00 de la tarde y los domingo de 09:30 a la 01:00 de la tarde.

