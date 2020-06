Cancelan Festival de Ballet de la Habana

La decisión se tomó ante la frágil situación de las artes escénicas a nivel global como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, las restricciones de viajes y contacto social derivadas de ella, y con el propósito de salvaguardar la salud de artistas y público en general.

La celebración del centenario de Alicia Alonso, prevista como parte del festival, se pospone para finales de este año en fechas más próximas al aniversario del nacimiento de la gran artista, el 21 de diciembre.

También se precisó que la edición 27 del Festival Internacional de Ballet de La Habana se realizará del 28 de octubre al 7 de noviembre de 2022.

