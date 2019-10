Camilo Cienfuegos en imágenes

La Habana, Cuba. – La Casa del ALBA Cultural en La Habana expone una muestra excepcional de imágenes de Camilo Cienfuegos del fotorreportero Perfecto Romero, combatiente del Ejército Rebelde que acompañó al Héroe de Yaguajay en la guerrilla.

Camilo, Señor de la Vanguardia se títula la exposición que compendia un abanico de fotos, muchas de ellas poco vistas e inéditas, en las cuales el guerrillero del sombrero alón aparece conminando a batistianos a la rendición, también en su despacho en Ciudad Libertad y con el Che y Fidel.

El fotógrafo Perfecto Romero es Premio Nacional de Periodismo José Martí, fue de los primeros en la revista Verde Olivo y acompañó a Fidel, el Che y Raúl Roa, entre otros, a sus visitas al exterior.

Camilo, Señor de la Vanguardia en la Casa del Alba se puede visitar en los horarios habituales y recuerda al legendario guerrillero en el aniversario 60 de su desaparición física.

