Artesanías preludian cita Iberoamericana en Holguín

Holguín, Cuba. – La décimo octava Feria de Artesanía Iberoarte abrió sus puertas en Holguín, como preludio a la Fiesta de la Cultura Iberoamericana que convoca a artistas y otros creadores, e investigadores de las ciencias sociales.

Con la presencia de autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, representantes del Fondo Cubano de Bienes Culturales e instituciones que coauspician la cita, tuvo lugar la gala de apertura en el recinto Expo Holguín.

Artistas del Teatro Lírico Rodrigo Prats ofrecieron la bienvenida a los visitantes que compartirán con sus anfitriones el programa comercial y de diálogos profesionales hasta el 27 de octubre.

El circuito de expo ventas de la Feria de Artesanía Iberoarte, abierto al público en Holguín, se extiende también a la Galería Bayado y el Centro Cultural Plaza de la Marqueta, en la capital provincial, y la villa de Gibara.

