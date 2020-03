Aprenda a contar un cuento con Narrarte

La Habana, Cuba. – Si usted se inclina por la narración oral escénica, podrá canalizar sus dones en el Taller Aprendiendo a contar Cuentos, que tendrá lugar en la habanera sala-museo El Arca, del 16 al 19 de marzo venideros.

En esa institución, próxima a la Lonja del Comercio, en La Habana Vieja, los participantes recibirán también valor agregado con las clases sobre teoría y pensamiento, a cargo del doctor Jesús Lozada.

Las inscripciones para mayores de 18 años, con nivel técnico medio y superior, están disponibles en la Casa de la Poesía del Centro Histórico capitalino, en la popular Plaza de la Catedral, en el horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

El proyecto Narrarte, fundado hace 25 años por la maestra Mayra Navarro, convoca al Taller Aprendiendo a contar Cuentos, con motivo del Día Mundial de la Narración Oral, que se celebrará el 20 de marzo.

