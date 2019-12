Alicia Alonso, una cubana universal

La Habana, Cuba. – La artista cubana más reconocida a nivel mundial, Alicia Alonso, cumpliría hoy 99 años de vida y el Ballet Nacional le dedicará uno de los grandes clásicos, Cascanueces, en versión de la propia maestra.

Alicia dedicó su vida a la danza, primero a formarse como una bailarina respetable, luego a conformar un estilo propio, y después a perpetuar el ballet dentro de la cultura cubana, como parte integrante y ya inseparable de esta.

Junto a los hermanos Fernando y Alberto Alonso, fundó la primera compañía profesional de ballet en Cuba, hace 60 años, cuando ese arte era escasamente comprendido en las sociedades latinas.

Hasta el momento de su muerte, la artista continuaba activa como maestra, coreógrafa y directora del Ballet Nacional de Cuba y del Festival Internacional de Ballet de La Habana, en cual participan los más renombrados bailarines del planeta.

